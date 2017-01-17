Робот, ты смотри, не балуй!

Заметив стремительно крепнущую роль робототехники, Европарламент заволновался и решил подложить под это явление мягонькую бумажную соломку законодательной базы. Но запутался. И в соломке, и в философских аспектах кибернетики.

Сейчас роботы живут в мире людей в основном на правах гастарбайтеров, которым велено выполнять за нас, трепетных тонкую, но скучно-однообразную работу. Или тоже тонкую, но нескучно-опасную. В общем, не бог весть какая кадровая ниша.

Но уже сейчас «электронных джамшутов» теснят потенциальные аристократы кибернетического мира – нейросети. Пока они имеют право на реплику «кушать подано» — подносят нам на блюдечке информацию и служат скромными координаторами.

Но еще при жизни нынешних поколений «небелковый», искусственный разум встанет рядом с человеком у руля нашего мира. Не вырвет ли он этот штурвал и рычаги из ломких человеческих ладошек своими безупречными руками с пневмоподкачкой?



Увидев в недальней перспективе этот страшноватый сюжет, законодатели Европы встревожились не по-детски и начали готовить свод законов для роботов. В нем они фигурируют не как машины, а как самостоятельные личности.

Критерий персонификации роботов законодатели сформулировали с железной чеканностью: если искусственная мыслительная система обладает когнитивной динамикой и способна самообучаться, если она обладает навыками ситуативного анализа и принятия решений – она явно личность. О наличии души у роботов речь не велась, богословы к законотворчеству не привлекались.

Но, как сказал бы Вадим Галыгин, «Робот, штука, личность!» – эго-фактор в робототехнике был обнаружен и юридически заверен.

Создающийся свод законов, это вовсе не калька с триады Айзека Азимова – знакомых каждому начитанному ребенку трех законов робототехники. Комиссия Европарламента по правовым вопросам ориентируется на более буквальный контекст.

Например, какие юридические последствия будет иметь автономность роботов? Ведь для автономности он должен «учиться» и «тренироваться», а в обучении возможны помарки, ошибки и «двойки». В этом робот не отличается от человеческого ребенка, но кто будет отвечать за ущерб от ляпов робота-двоечника? Производитель? Организатор обучающего сервиса? Пользователь?

Уже сейчас интеллектуальные системы, работающие в крупных корпорациях, фактически получили часть функционала юридических лиц. А как с ипостасью физического лица? И с ответственностью, налагаемой эти статусом? Выключение опасно «забуянившего» робота – это просто выключение? Или убийство? Или справедливая казнь? И кто вообще будет казнить и миловать роботов? В изначальной концепции искусственного интеллекта была предусмотрен безусловный механизм дезактивации искусственной мыслительной системы – так называемая «кнопка-убивалка». Евро-юристы сначала озадачились вопросом, кто будет обладать «правом пальца» применительно к этой кнопке – пользователь изделия? Или правом нажимать на неё будет обладать только полицейский?



Представители промышленно-инновационного сообщества, в свою очередь, сказали, что полностью уничтожать робота, наломавшего дров, довольно нерачительно. Мол, нет смысла наказывать «железо», нужно разбираться с «софтом».

И вместо уничтожения они предложили «лоботомию»: специальная программа, активируемая извне, сотрёт в «уме» робота всю память о его поступках и мотивации, но оставит его «тело» и «мозг» функциональными и способными к «перевоспитанию».

Кстати, заключение этих слов в кавычки очень смутило гуманистов-казуистов. Мол, если у робота есть память и мотивации, то и ум у него всамделишный, не требующий кавычек. А обнуление его памяти – уничтожение личности. То есть, фактически, тоже убийство.

В общем, похоже на то, что члены Еврокомиссии, желая лучшего, сооружают для своих ближайших потомков очередную казуистическую мышеловку. Мышеловку, не буквально, но вполне внятно похожую на ту, что сработала в Европе на рубеже XX-XXI веков и обернулась нынешним кризисом с беженцами – кризисом, который пессимисты уже зовут новой «волной Атиллы».

Кстати, киноиндустрия, этот рупор коллективного подсознания, тренд почувствовала, подхватила и даже, по мере сил, проанализировала. Ну, по-своему конечно, художественными средствами. Ведь весьма показательно, что очередным хитом канала HBO (того самого, что породил «Игру престолов») стал «Мир Дикого Запада» («West World») — футуро-драма о натуралистичных роботах из тематического ковбойского квест-парка. Об андроидах, отказавшихся считать себя машинами для ролевых игр и заявивших о своём праве на личное счастье, на самооборону и даже на праведную месть.

Европарламент пообещал, что разберется в философско-психологических тонкостях человеческого сосуществования с роботами и в феврале 2017 вынесет отшлифованные законы для роботов на голосование. Законы для роботов, Карл!

И пусть пока типичный робот – это манипулятор с автосборочного конвейера или умильная, глазастая няшка-игрушка с японской выставки, мир уже готовится к пришествию кибер-личности. Она где-то рядом…

Игорь Смольников

Иллюстрации: sky-wall.ru, muznewby.ru, imgur.com