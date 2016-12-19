21 октября рестораны «Васаби» и «Тандыр» отметили свой День рождения

Торжество прошло в теплой атмосфере среди постоянных гостей ресторанов. Как всегда гостей порадовали восточные танцы, традиционные в этих заведениях, музыка саксофона и вокал. В течение всего вечера среди гостей были разыграны подарочные карты, сертификаты, сладкие призы и тематические подарки: восточный халат, тюбетейки, кальяны.

Особенностью ресторанов является восточная кухня. Постоянным гостям и новым

посетителям очень нравится вкусный плов, манты, лагман, лепешки и блюда приготовленные в тандыре. Любители японской кухни всегда найдут, что им по вкусу. Также есть блюда итальянской кухни и, конечно русской.

Мы благодарны своим гостям за постоянство и ждем их в наших ресторанах! Впереди новогодние праздники, и мы приглашаем всех на дружеские вечера с вкусным, щедрым застольем!

Рестораны «Тандыр» и «Васаби»,

пр. Ермакова, 1, тел. 8-3843-466777

http://restoracija.ru/tandir-nvk

https://vk.com/tandyr_wasabi

https://www.facebook.com/tandyr466777wasabi

https://www.instagram.com/tandyr.wasabi