Начало весны и преддверие самого женского и нежного праздника ознаменовались тематической вечеринкой Hey, girls, party! Никаких бытовых забот, проблем и меламиновых губок, только смех, веселье и блёстки! Праздник проходил в @openspace_studio, девушек ждали фотозоны и декор от @senossoloma, огромные стильные шары от @wonderball_project, флористика и подарки каждой гостье от @followmeflowers, кэнди-зона с невероятными десертами от @merryberry_nsk, фотосеты от @lililitwin и @na_vetra, диджей сет от Коли Рубахина и развлекательная программа от @wildissimo. Цель мероприятия: провести девичник, на котором можно было бы легко и приятно провести время, была выполнена на все 100%!

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