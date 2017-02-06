ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ГОСТИНИЦЫ Mirotel

В конце января состоялось официальное открытие четырёхзвёздочной гостиницы Mirotel. В начале торжественной части Мэр города Анатолий Локоть и директор гостиницы Алексей Швецов торжественно перерезали красную ленту.

Гостей мероприятия, в числе которых были первые лица города, представители городской и областной администрации, журналисты и блоггеры, порадовали тщательно продуманной праздничной программой, включающей просмотр презентационного фильма, подробной экскурсией по отелю и изысканными угощениями. Алексей Швецов, директор гостиницы, и Владимир Ников, генеральный менеджер, подробно ответили на все вопросы гостей.