Яна Сигида. Путь актрисы, тернистый и солнечный.

— Когда со мной начинают разговаривать дети из зала и высказываются словами моего персонажа: «Акулина, уходи отсюда!», «Я кушинькать хочу», «Кукульдяй, кошашак, замурдышка» – это самая высшая похвала!

О своей работе в театре и о том, какие трудности пришлось пройти, перед тем как оказаться на своем месте рассказала нам одна из самых ярких и талантливых актрис театра «СТАРЫЙ ДОМ» Яна Сигида.

— Яна, в Новосибирске достаточно много театров, почему вы выбрали для работы именно «Старый дом», каким был ваш путь, что бы попасть туда? И были ли приглашения в другие театры?

— Я даже не сомневалась в выборе театра, т.к. всегда считала, «Старый Дом» одним из самых лучших театров в

Новосибирске. Когда я окончила театральный институт, то сразу же пошла по приглашению в «Первый театр», который тогда только запускался. Но я мечтала о большем, и не готова была строить все с нуля, поэтому ушла через месяц репетиций, даже не попробовав себя в работе. Так же у меня оставались приглашения из театров Абакана и Тюмени, которые я не стала принимать, подумав тогда, что Новосибирск я променяла бы только на Москву.

Спустя некоторое время Изяслав Борисович Борисов, который ставил когда-то у меня выпускной спектакль, подсказал показаться режиссеру Линасу Зайкуаскасу в «Старый дом». Конечно, тогда в труппу он меня не взял, потому, что штат был переполнен. Но, несмотря на это пригласил ходить как вольнослушатель, при этом дав возможность репетировать одну из ролей в постановке Чехова. Проходив, таким образом, в театр три месяца, 13 февраля 2009 года меня все-таки взяли официально в основной состав и Нина Заречная в «Чайке» стала первой моей главной ролью в театре «Старый дом». И это было счастье, о котором я мечтала и в то же время испытание.

— Какая роль запомнилась вам больше всего?

Есть роль, которая открыла меня в своей профессии как острохарактерную актрису — это Акулина из сказки «Морозко»! Я очень люблю играть этого персонажа, потому что это делаю для детей, а они очень чуткие зрители, которых не обманешь! При этом каждый раз представляю, будто в зале мои любимые племянники – так же бережно хочется относиться ко всем детям в зале. Поэтому осознанно беру на себя ответственность за все происходящее. Даже во время спектакля стараюсь следить за общим градусом, атмосферой, жестами, голосом, дабы случайно не напугать ребенка.

— Яна, от чего больше всего радуется ваша душа?

— Когда со мной начинают разговаривать дети из зала и высказываться словами моего персонажа: Акулина, уходи отсюда!; «Я кушинькать хочу», «Кукульдяй, кошашак, замурдышка» – это самая высшая похвала (улыбается).

— Любовь к творчеству у вас с детства?

— Да. В детстве я училась целых девять лет в музыкальной школе, в которой впервые и начала выступать на сцене. Конечно, это была такая «игрушечная», сугубо школьная сцена, но я все равно получала от этого огромное удовольствие, настоящее вдохновение.

— Есть ли у вас какие-то «несценические» увлечения и как они влияют на вашу работу?

— Я занимаюсь голосовыми тренингами с взрослыми группами, эти люди все совершенно разные и мне интересен этот опыт. Кроме того, сейчас я веду творческий проект с людьми с разным уровнем здоровья «Особенный тип». Это, фактически, уже тоже актерская труппа, в ближайшее время пройдет уже вторая премьера в нашем городе.

А еще есть в моем активе сценическая роль, о которой тоже можно сказать «Это больше, чем работа». Это я о роли святой Ксении Петербургской. Соблюдение Великого поста и духовные практики помогли мне осмысленно и вдохновенно прийти к этой роли, к этому сложному образу. И, к слову, после репетиций этого спектакля даже случались маленькие чудеса.

— Как вы видите свою карьеру через 5-10 лет?

— Через 5-10 лет в первую очередь я себя вижу мамой и любимой женой, а если получиться совмещать свою карьеру с семьей, то буду безгранично рада. Еще бы не отказалась от возможности сыграть в кино.

Автор статьи: Асель Тугаева

Фотографы: Ольга Матвеева и Дмитрий Худяков.