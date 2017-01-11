Счастье – дело тёмное!

Как японцы превратили самый типичный предпраздничный конфуз в самоценное удовольствие и поветрие.

Каждый из нас, покупая подарок, хоть раз да испытывал страх «не попасть» в адресата – ошибиться в его потребностях, предпочтениях или в размере одежды. Эту самую фобию японцы, славящиеся альтернативным подходом к реальности, умудрились обратить в моду, в предмет извлечения прибыли. Дескать, почему ошибка с подарком – это плохо? Это же прикольно! Для Нового года и для любого большого праздника – самое то!

Олицетворение такого подхода – фукубукуро. Этимологоия этого слова, громыхающего как коробка с леденцами, безыскусно проста. Дословно «фукубукуро» ( 福袋 ) – счастливый мешок. В смысле, не сам мешок счастлив, а внутри у него счастье.

И, судя по всему, счастье и неожиданность – понятия взаимно родственные для особенного японского ума. Потому что содержимым фукубукуро может быть вообще что угодно.

Нет, о мусоре, о взведенных наизготовку мышеловках, о ядовитых жабах и прочих прелестях во вкусе старухи Шапокляк речи не идёт – все прилично и пристойно. Под «всё что угодно» понимаются различные промтовары и лакомства.

Какие – неважно. Потому что фукубукуро японцы выбирают не по содержимому, а практически вслепую – только по цене и дизайну.

Кстати, фукубукуро – это, вопреки названию, не обязательно мешок. Чаще всего даже не мешок, а коробка. Или пакет, застёгнутый скрепками на кромке. Или конструкция из полумягкого полистирола, напоминающая отечественную конфету «трюфель», увеличенную многократно. Или цилиндр. Или шар.

Да что угодно! Главное в упаковке – визуальная и осязательная непроницаемость. Ни прощупать, ни подглядеть в щёлочку. Содержимое фукубукуро должно оставаться тайной и для его покупателя, и для того, кто получает его в дар. И иначе, как говорят в другом смышлёном народе, «никакого цимеса не будет».

Потому в магазинах в предпраздничную пору фукубукуро ранжированы лишь по цене и габаритам. Те, что поменьше и подешевле, содержат явно компактные и необременительные подарки – идеальный вариант, например, для третьеклассника, желающего порадовать свою маленькую даму. Внутри там, скорее всего, конфеты, игрушки, коллекционные фигурки аниме-персонажей и всякие прочие, ценные в среде некрупных детей «ништяки».

А те фукубукуро, что дороже, габаритнее и из более респектабельных материалов – для взрослых. Их потенциальное содержимое – одежда, мелкая бытовая техника, хозтовары «икеевской» категории, деликатесы, не относящиеся к группе скоропортящихся. Есть фукубукуро с одиночным «жильцом», есть «засыпные» – плотно фаршированные мелочевкой вроде конфет. Более-менее внятно определить типологию содержимого можно лишь на встряску – громыхают там мелочи или увесисто переваливается одна крупно-ценная вещь. Впрочем, комплектовщики «счастливых мешков» и их разработчики просекли это народное ухищрение. И стараются делать оболочку фукубукуро из акустически пассивных материалов. Дескать, пусть тайна будет максимальной.

Относительно внятные контуры счастье в мешке обретает, когда речь идет о фукубукуро, комплектуемых модными сетевыми магазинами у себя любимых. То есть, в фукубукуро от магазина Uniqlo гарантировано будет «юникловский» товар, а не «бенеттоновский». Ну, и в Benetton, соответственно, тоже свой. А уж какой конкретно предмет там будет – это лотерея, игра с фортуной.

В дорогих универмагах Гинзы — в категориальных собратьях нашего Lukse, московского ЦУМа или петербургского ДЛТ фукубукуро выглядят обманчиво миниатюрно — как пакетики для сувенирной мелочевки. Но подчеркнуто дорогой дизайн и длинный ценник не даст их спутать с гифт-бэгом из метро. А внутри — подарочные ваучеры на автомобили, особняки. Или ювелирные изделия.

Покупка фукубукуро и обмен ими – излюбленный японцами fun, один из символов новогодней декады. Этакий компромисс японского фатализма и потаенной японской ребячливости. Киндер-сюрприз по-взрослому. Adult Surprise, если уж придумывать симметричный аналог заветному шоколадному яйцу. А по истечении двух новогодних недель вступает в действие японская рациональность – форумы и социальные сети заполняются объявлениями об обмене «фукубукурушных» подарков. Среди них есть даже настоящие шедевры жанра: «Ребята, кто-нибудь знает, для чего эта синяя пластмассовая фигня? Инструкции внутри не было, а моя девушка, которая подарила, тоже не знает». Далее следует коллективный мозговой штурм по поводу назначения изделия.

Словом, японский мешок со счастьем – штука бескомпромиссно самобытная. Прямо скажем, внезапная. Хотя, как знать – может быть, оно, счастье, такое и есть?

Игорь Смольников

Фото: tokyofashion.com, saison-group.ru