Шопинг по-цюрихски

Цюрих – дорогой. Это истина из разряда «сахар – сладкий». Поход в ресторан или музей, проезд на общественном транспорте и проживание – все в этом городе в едином ряду недешевых удовольствий. И шопинг тоже.

Однако Цюрих стоит своей дороговизны. В плане шопинга – уж точно! Этот современный город с богатой историей может многое предложить любителям инвестировать честно заработанные рубли в удачные покупки.

Рубли, кстати, имеет смысл заблаговременно перевести в национальную валюту — швейцарские франки. Это не дань валютной самобытности Швейцарии, вам эти франки реально пригодятся куда больше евро и долларов. Ибо к общеевропейским и американским деньгам там отношение… эээ… лукавое. Их не игнорируют в торговле. Но…

Цюрих – дорогой. Это истина из разряда «сахар – сладкий». Поход в ресторан или музей, проезд на общественном транспорте и проживание – все в этом городе в едином ряду недешевых удовольствий. И шопинг тоже.





… многие магазины с удовольствием предложат вам оплатить покупки в евро и долларах по удивительно невыгодному курсу. А еще в некоторых небольших магазинчиках не принимают дебетовые и кредитные карты. В «стране денег» многие любят деньги именно в их старомодном, невиртуальном виде.

Где начинается цюрихский шопинг? Для нетерпеливых – уже в аэропорту Клотен, который сперва приветливо встречает гостей магазином Duty Free, а затем, по пути на трансфер в город, манит прекрасно украшенными витринами огромного молла. Но это развлечение для путешествующих налегке и без спешки, всем остальным можно оставить магазинчики аэропорта «на десерт».

Меньше четверти часа на современной скоростной электричке, и вы оказываетесь в самом сердце города — на главном вокзале Хауптбанхоф. Полюбуйтесь здесь удивительной скульптурой работы Ники де Сент-Фелле (Niki de St. Phalle) — Синим ангелом, парящим под самым потолком. И вооружившись картой-путеводителем, начинайте товарную охоту. Здесь же. Время от времени в здании вокзала работает небольшой базарчик – не спешите обходить его стороной. Кроме ароматных колбас, сыров и странных шарфиков, на прилавках порой можно найти очень любопытные изделия ручной работы от швейцарских мастеров — например, роговые оправы для очков или необычные ювелирные украшения.

На выходе из здания вокзала перед вами оказывается центральная улица города с простецким названием Вокзальная – Банхофштрассе. Улица, соединяющая вокзал с панорамной набережной Бельвю. При всей простоте своего имени она — и главная прогулочная, и главная «витринная». Магазины тянутся непрерывной чередой, а галерея витрин столь плотна, что создает ощущение параллельной реальности. Это полная марочная развертка нынешней моды – от демократичных ZARA, Mango, H&M до изысканных и заоблачно дорогих бутиков. Цены растут по мере удаления от вокзала и приближения к озеру.

Здесь же расположено несколько универмагов и крупных мультибрендовых магазинов. Manor – среднего ценового сегмента, Jelmoli, PkZ и Globus – для более взыскательных покупателей, универмаг Bongenie Grieder позиционирует себя как швейцарский эквивалент знаменитого парижского «Галери Лафайет». Он для шопинга класса люкс.

Торговые центры Globus и Manor, в дополнение к известным международным маркам, предлагают вещи собственных брендов — GLOBUS ESSENTIALS и Maddison. Еще один местный бренд, который на общем фоне радует очень демократичными ценами – Charles Vogele.

Банхофштрассе впечатляет, вдохновляет и после певрого знакомства манит в узкие мощеные улочки Старого города (район Альтштадт). По сути, это целый городок маленьких магазинов, магазинчиков и ремесленных лавочек, набольших художественных галерей и роскошных бутиков, которые волшебным образом примиряют богатое и непростое прошлое этого города с динамичной современнотью. Для тех, кто ищет «что-нибудь эдакое» и «то, не знаю что», Старый город и улица Нидердорферштрассе на противоположной стороне реки Лиммат – отрада и награда. Эти старинные улочки-витрины замечательны тем, что ненавязчиво ведут своих гостей от одной достопримечательности к другой, но делают это словно играючи, без музейной назидательности. Вот магазин дизайнерской посуды, а тут – ах, необыкновенные шелковые простыни… и конфеты-конфеты-конфеты. О, бесконечность обуви! Дизайнерская мебель! Какой-то антиквариат. И вдруг – величественная церковь с витражами Марка Шагала – Собор Фраймюнстер. А потом – вид на Цюрихское озеро, от которого захватывает дух, потому что где-то на горизонте горы сливаются с облаками и уносят тебя в королевство Фаты-морганы… Самое главное – не заблудиться и не поддаться детскому соблазну купить все, что радует глаз. Соблазн будет мощнейший. Мужайтесь!

Но кое-что купить нужно обязательно! Разумеется, настоящие швейцарские часы. В почти бесконечной череде марок и моделей в Цюрихе действительно можно найти часы на любой вкус и кошелек.

Часовые магазины встречаются здесь буквально на каждом шагу, и услужливые продавцы-консультатны с радостью помогут сделать правильный выбор. На мой взгляд, желающим впервые обзавестись швейцарскими часами, стоит обратить внимание на марки Swatch. Это оптимальный носитель титула «Мои первые швейцарские часы». Swatch – для молодых, спортивных и задорных. Это модернизм и смелый, ироничный, даже хулиганский дизайн. Rolex, Tissot и Swiss Military – для ценителей классики, а Mondaine – для минималистов. Последние, кстати, будут не только радовать современным обликом и точностью хода, но и напоминать о вашем швейцарском путешествии – именно Mondaine являются официальными часами швейцарской железной дороги, и их можно встретить почти на каждой остановке, на каждой станции.

Хотя Цюрих не претендует на статус одной из модных столиц Европы, поклонникам оригинальной «дизайнерской» моды тут совсем не будет скучно.

Одежда от Казу Хюгглер придется по вкусу ценителям элегантной классики (http://www.kazuhuggler.com). Модельер Ида Гут (http://www.idagut.ch/kontakt.html) впечатлит пуристов – воздух, простота и изысканность линий определяют стиль ее коллекций и общую атмосферу ателье. Минималистов не оставят равнодушным одежда и аксессуары дизайнерского объединения PERRET SCHAAD — их вещи можно найти в бутике Vestibule (http://www.vestibule.ch), который находится неподалеку от Часового музея Байера. Денди c хорошим чувством юмора и без нафталиновых убеждений о моде наверняка оценят творчество Юлиана Цигерли (можно найти в мультибрендовых бутиках Opia, BIG BOYS). Неповторимые в прямом смысле этого слова дизайнерские аксессуары Freitag (https://www.freitag.ch) — сумки и кошельки из переработанных шин от братьев Даниэла и Маркуса Фрейтаг – бренд, известный далеко за пределами Швейцарии. В Цюрихе у вас есть возможность посетить их флагманский магазин неподалеку от Хардбрюкке, где можно также приобрести экологичную и стильную одежду этой марки.

Если же говорить об уличном стиле этого города, то в Цюрихе тоже есть на что посмотреть. Но, в отличие от Токио, Парижа или Лондона, здесь нет умопомрачительных fashion-фриков, здесь не принято «взрывать глаза» прохожим. Тут нужно вглядываться.

Фишка цюрихцев – умение придать стильность и шарм деловой одежде. Цюрих – один из крупнейших мировых экономических центров, поэтому дресс-код во многих компаниях консервативен и обсуждению не подлежит. Но ощущение коробки с оловянными солдатиками (в отличие от деловых центров японских городов) Цюрих не вызывает. Оказавшись на Парадеплатц* (*одна из центральных площадей города, где расположены офисы двух крупнейших швейцарских банков – UBS и Credit Suisse), вы можете в полной мере оценить прелесть выверенного до мелочей делового стиля.

Если прогуляться по набережной Цюрихского озера в сторону Оперы, то уличный стиль откроется с новой, более дерзкой и озорной стороны. Молодежь Цюриха не боится экспериментов с новейшими трендами, но предпочтение отдается скорее натуральности. Особенность, которая обращает на себя внимание – чувство стиля местных мужчин всех возрастов. Креативная укладка, цветные носки и стильная сумка – в Цюрихе это вполне мужская история с абсолютно мужским характером, без французской андрогинности или итальянской вычурности.

Еще одна «супертема» Цюриха – безукоризненно элегантные пожилые люди. Разумеется, не все, но многие. Они никуда не спешат, у них современные стрижки с аккуратной укладкой, очки в красивой оправе, удобная современная обувь, одежда с отголоском старой доброй классики и спокойные, исполненные достоинства лица. Глядя на этих пожилых людей, особенно когда они ходят парочками, привычно держась под руку, хочется пожелать себе и своим близким такого будущего.

Если описывать стиль Цюриха обобщенно, то главной формулировкой будет такая: тут витает дух натуральности: сдержанные цвета, мягкие или грубоватые фактуры тканей, устойчивая обувь.

В look’ах конкретных людей результат бывает разным. Порой эта «макси-естественность» дает печальный эффект колхозного сельпо. Но чаще добавляет чуждым на бурные эмоции местным жителям мягкую нотку.

Прогуливаясь по магазинам Цюриха, невозможно обойти стороной гурманскую тему.

Открывает ее, безусловно, швейцарский шоколад – разный, красивый и божественно вкусный. Ценителей почти сказочной атмосферы не оставят равнодушными небольшие кондитерские бутики Lindt и Laderach.

Опасающиеся скупить все, что глазу приглянулось, и тут же съесть, могут приобрести шоколад в продуктовом магазине (сеть COOP предлагает, в основном, продукцию марки Lindt, сеть Migros – шоколад Frey).

А если душа настоятельно требует праздника, а голова – еще одной «галочки» в списке достопримечательностей, обязательно нужно выкроить часок-другой на посещение кондитерской Sprungli на Парадеплатц.

Кстати, лакомство, которое по праву считается предметом гордости этой кондитерской и самого Цюриха, вовсе не шоколад, а крохотные пирожные-макароны всевозможных цветов, включая золотой, гордо именуемые «Люксембургерли». Их готовят по оригинальному рецепту с 1957 года.

Когда страсти по сладостям утихли, можно смело отправляться на охоту за другим швейцарским лакомством – сыром. Секрет уникального вкуса разных сортов сыра, помимо технологических особенностей изготовления, кроется в неповторимом сочетании альпийских трав, растущих в горных деревушках, где производится тот или иной сорт.

Если вам посчастливится оказаться в швейцарком ресторанчике, обязательно попробуйте ракле (Raclette) в дружной компании – в одиночестве это блюдо есть не принято, да и неинтересно. Именно этот сыр, по легенде, ел Вильгельм Телль, а во времена Римской империи головка ракле нередко использовалась как альтернатива деньгам.

Желающие побаловать себя и удивить гостей, могут прибрести в любом продуктовом магазине раклетницу и собственно сыр «Raclette» (Walliser Raclette, Raclette Suisse), а потом превратить этот швейцарский деликатес в замечательный семейный праздник.

Еще одна диковинка, которую не грех привезти из Швейцарии ради вкуса и для забавы – сыр Tête de Moine, дословно – «голова монаха». Его нужно покупать со специальным приспособлением (оно называется «Girolle», или «Pirouette» и часто продается вместе с сыром), которое не режет, а скорее «сбривает» тончайший слой сыра, превращая его в необыкновенный гофрированный цветок.

Ищущим «швейцарский сыр – тот, который весь из дыр» придется по вкусу Emmentaler, по названию долины Эмме, он по праву считается «королем швейцарских сыров».

Любителей сыра «поароматней» впечатлят Sbrinz, Appenzeller и Gruyère — эти твердые сыры готовятся по оригинальным рецептам уже много столетий.

Почитателям мягких сыров можно порекомендовать изысканный Freiburger Vacherin, кремовый Vacherin Mont-d’Or – он прекрасно подойдет для приготовления фондю и сырных соусов, и покрыт белой или красной плесенью Tomme Vaudoise. Приобретая сыры, стоит обратить внимание на маркировку: «®», «IGP» или «АОР» , которая гарантирует качество сыра и его производство в традиционном для сорта регионе.

Можно ли считать Цюрих идеальным городом для шопинга?

Поклонники Милана и Парижа, вероятно, скажут «нет».

Но если вам по душе камерность и неспешность, извилистые старинные улочки, где, словно в пещере гномов, повсюду спрятаны сокровища, которые только и ждут, чтобы их нашли, то именно Цюрих будет рад вам услужить. И вы обязательно захотите снова посетить этот город.