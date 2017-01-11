Успех Rolls-Royce Motor Cars

Компания Rolls-Royce Motor Cars подвела итоги 2016 года, ставшего вторым по объему продаж в мире за всю 113-летнюю историю марки.

В России продажи марки достигли трехзначного числа третий год подряд, закрепив за этим регионом статус крупнейшего рынка в континентальной Европе. Несмотря на сложные экономические условия, 2016 год стал вторым по объему продаж марки за всю историю присутствия на рынке с 1910 года.

Джеймс Крайтон, региональный директор Rolls-Royce Motor Cars, отметил: «Результаты года отражают, что для преуспевающих предпринимателей в России бренд Rolls-Royce остается абсолютным символом успеха. Сильные показатели в регионе подтверждают наши позиции в качестве самого известного производителя предметов роскоши в мире. Партнеры марки в Москве и Санкт-Петербурге − идеальные послы бренда Rolls-Royce Motor Cars в России». Ключевыми вехами минувшего года в России стали открытие салона Provenance Pre-Owned, первого салона автомобилей с пробегом в Европе, и дебют серии Black Badge в столице.



Следуя стратегии долгосрочного устойчивого роста, в 2016 году Rolls-Royce открыла шесть новых дилерских центров, таким образом расширив свою дилерскую сеть до 136 салонов. Среди открытых в минувшем году центров − студия Rolls-Royce Motor Cars в Южной Корее и инновационный бутик в Дубае, ставший первым концептуальным салоном такого формата.

Кроме того, в минувшем году Rolls-Royce выполнила крупнейший единовременный заказ за всю свою историю: флот из 30 Phantom с удлиненной колесной базой был разработан и вручную выполнен специально для отеля «THE 13» в Макао. Первый автомобиль был передан предпринимателю Стивену Хуну, сопредседателю правления компании «The 13 Holdings Limited», в рамках Международного Женевского автосалона.

Непрерывное расширение и развитие предложения в рамках программы персонализации Bespoke не менее значимо, чем объемы продаж. В Rolls-Royce убеждены: подлинная роскошь − нечто глубоко личное и индивидуальное. Именно поэтому Rolls-Royce продолжает инвестировать в развитие возможностей программы Bespoke и оттачивание мастерства исполнения.

Практически каждый Phantom, Ghost, Wraith и Dawn, переданные в 2016 году, были выполнены с элементами персонализации Bespoke по индивидуальному заказу.

Это доказывает, что Rolls-Royce − лидирующая марка роскошных автомобилей ручной работы. В 2016 году марка представила несколько утонченных работ, среди которых − Bespoke-коллекции Phantom Zenith («Зенит») и ‘Dawn – Inspired by Fashion’ («Вдохновленный модой»), а также коллекционные Ghost Eternal Love («Вечная любовь), Nautical Dawn («Морской рассвет»), ‘Dusk to Dawn’ («От заката до рассвета») и Phantom Wisdom («Мудрость»). Коллекция багажных аксессуаров для Wraith и набор для пикника для Phantom Zenith также получили признание и пользовались высоким спросом у клиентов по всему миру.