Водный год: твердое резюме

Олицетворение водного бума Новосибирска-2016 — хрупкое, но величественное.

Прошедший год, можно сказать, для Новосибирска прошел под знаком Водолея — многие события, изменившие лицо и самооценку города, были связаны именно с водой: открылся самый большой в России аквапарк, зоопарк пополнился сразу двумя водными концептами — тандемом дельфинария и океанариума, обнародованы планы на обустройство двух набережных. А ледовый городок на набережной действующей стал, по сути, монументальным олицетворением этого аква-бума. Да, монументальным, хоть и временным. Ибо в топ-листе российской ледовой архитектуры наш городок числится давно.

Заложили традицию, как ни странно, не сами сибиряки, а некая китайская компания, построившая в конце 90-х первый большой ледовый городок на нашей набережной. Горожан тогда удивило в нем все — и платность доступа, и масштаб, и необычный диапазон форм. С платностью публика смирилась быстро — просто осознав, насколько уведенное отличается от прежде привычного формата в стиле «ёлка у районного ДК». Первый городок был буквально нафарширован мотивами китайской архитектуры, смотревшимися в ледовой трактовке вдвойне экзотично.

Импортозамещение в этом жанре наступило быстро — следующие городки строили уже не китайцы, а екатеринбургская компания «ЛёдШоуПарк». Да, екатеринбургская. Поскольку уральская столица — еще и столица ледовой архитектуры. Там она самая масштабная в России, с самой проработанной эстетикой. Естественно, китайские мотивы с тех пор в таком изобилии не появлялись. Наши ледовые зодчие справедливо сочли, что и собственной цитатной базы хватит с лихвой. Прошлогодний городок был посвящен теме космоса, нынешний — воде. Ну, во-первых, лёд с водой — ближайшие родственники. Во-вторых, обилие городских новостей, связанных с водой, как-то исподволь сформировало контекст.

Несмотря на иллюзорность ледового зодчества, открытие городка было обставлено на уровне капитальных объектов. Еще бы, ведь на некоторое время он — визитка города. Главной VIP-персоной был, разумеется, покровитель Нового года, Дед Мороз. Официальная часть программы обозначена участием мэра города Анатолия Локтя, депутата законодательного собрания Евгения Смышляева и главы администрации Октябрьского района Петра Прокудина.

Композиционным центром городка стал дворец Русалки — изящная постройка высотой более 7 метров с роскошными арками и стройными ледяными колоннами. Вокруг сказочного дворца располагаются морские скульптуры, поражающее своей красотой: величественный трон морского царя, изящные и грациозные фигуры морских жителей, кристально-сияющие очертания кораблей. Остальные архитектурные сооружения представлены изобилием горок различного размера и дизайна, приносящими радость детям и взрослым. Немалый интерес вызывает винтовая горка «Посейдон», на вершине корой возведена скульптура властителя морей.

К слову, Новосибирск — уверенный соперник Екатеринбурга. Да, екатеринбургский городок «более градобразующий», ибо стоит всегда на главной площади, напротив тамошней мэрии. Зато наш имеет рекордный объект. Главная гордость новосибирского городка — мега-горка. В высоту эта горка достигает 11 метров, по результатам всероссийского конкурса ледяных сооружений в 2015 году она была признанная самой большой горкой России. В нынешней аранжировке она получила очертания маяка и соответствующее имя.

На протяжении новогодних каникул Ледовый Городок открыт для посетителей. На его территории действует Резиденция Деда Мороза, подготовившая множество культурно-развлекательных мероприятий для детей и молодежи. В январе стартует ежегодная акция: Чемпионат по скоростному спуску с горы «Хрустальная Ледянка».

Валентина Пинегина