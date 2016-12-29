Полетели в Новый Год!

В Новосибирске состоялось открытие светового шоу от авиакомпании «Аэрофлот».

Теперь им можно будет любоваться каждый вечер до самого праздника, и даже два часа после наступления Нового Года. На фасаде Облпотребсоюза демонстрируются две мультимедийные новеллы: «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь».

«Это технически сложный проект мы готовили больше трех месяцев, – рассказывает Максим Бершанский, технический директор шоу «Аэрофлот». – Над проектом работали около 40 человек. Светодизайнеры создавали видеоистории, инженеры и техники готовили здание и площадку. Сейчас одновременно работает шесть проекторов, которые создают единый мультиэкран».

Помимо оживших представлений горожан ждут виджеинг и кисс-камера, которая позволит зрителям стать частью зрелищного шоу. Но и это ещё не всё: самые популярные фото, размещённые в соцсетях и отмеченные определёнными хэштегами, будут награжденными ценными призами.

Даты и место проведения мероприятия:

Новосибирск, здание Облпотребсоюза, Красный просп., 29

29 декабря с 20:00 до 22:00

30 декабря с 19.30 до 22.00

31 декабря с 17.00 до 02.00

Даты и место работы кисс-камеры:

Новосибирск, здание Облпотребсоюза, Красный просп., 29

30, 31 декабря

Фото finikova-malina.livejournal.com

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