Редкая птица моды Айрис Апфель

Айрис родилась в Нью-Йорке в 1921 году. Отец владел компанией по производству зеркал, а мать – модным бутиком. Так что она с детства была окружена стильными вещами.

Не мудрено, что и направление в образовании и карьере она выбрала соответствующее: изучала историю искусств в Нью-Йоркском университете, посещала художественную школу при Висконсинском университете, работала в модной газете Women’s Wear Daily, сотрудничала с fashion-иллюстратором Робертом Гудманом, а позже (уже вместе со своим мужем Карлом Апфелем) открыла мастерскую по производству тканей с винтажными узорами, работала декоратором, выполняла заказы по реставрации интерьеров в Белом доме.

Непосредственно в мире моды она стала уже известна практически в 70 лет! Иконой стиля её сделали любовь к экстравагантным нарядам, сочетание несочетаемого в образе, фирменные круглые очки, использование большого количества бижутерии и любовь к моде, безусловно. На вопрос, что она считает ключом к собственному стилю, миссис Апфель ответила:



«Я думаю, процесс одевания должен быть творческим экспериментом. Веселым. Восхитительным. С использованием изумительно сделанных вещей. Для меня ключ к собственному стилю – аксессуары. Мои огромные очки и браслеты считаются моей отличительной особенностью. Я собрала обширную коллекцию сумок, поясов и украшений, без которой не смогла бы существовать. Я не гонюсь за модными трендами, а покупаю то, что мне нравится: от дзен-минималистских до барочных вещей. Я могу смешивать всё это, и мне не трудно иметь свой собственный стиль».

Гардероб Айрис занимает три комнаты в её нью-йоркской квартире (которая заслуживает отдельного упоминания!) и хранит даже платье, в котором она была на первом свидании со своим мужем Карлом. За все эти годы талия Айрис не увеличилась ни на сантиметр, так что она всегда может выбрать любой из своих любимых нарядов, которые не теряют актуальность годами. Кстати, в честь её гардероба была организована выставка в Metropolitan Museum Of Art. «Сначала я отнеслась к этой затее скептически. Кому это будет интересно? Пересмотреть своё отношение меня заставил тот факт, что до этого здесь не проводились выставки ныне живущих людей. Я была первая! Да еще не с какими-то произведениями искусства моды, а с собственным гардеробом, ощущением стиля», — поделилась своими впечатлениями Айрис с немецким изданием «Vogue». Успех выставки «Rare Bird of Fashion: the Irreverent Iris Apfel» был ошеломительный! Также Апфель рассказала, что после выставки Ральф Лорен спросил у неё «Будешь у меня работать? Ты такая свободная!». После выставки вышла одноимённая книга, в которой можно рассмотреть модные богатства великолепной модницы.



Апфель одной из первых женщин в мире начала носить джинсы. Во времена её молодости просто невозможно было найти подходящий размер для такой хрупкой фигуры, ведь отшивались джинсы только для мужчин, и её попросту выставляли вон из подобных магазинов! Очень часто её можно увидеть в дениме и сейчас. При такой активной социальной жизни модницу часто выручают джинсы в сочетании с простым свитером, рубашкой или блузкой. Казалось бы, при таком выборе одежды любая из нас выглядела бы совсем обычно, но не в случае Айрис. Необычные аксессуары делают запоминающимся любой её образ. Она во многом была и есть новатор: стала одной из первых моделей почтенного возраста — лицом известного люксового бренда «Coach» и множества других брендов.

Сейчас Айрис часто спрашивают совета о том, как стареть красиво и достойно. Вот, что она отвечает, цитируя ещё одну великую женщину: «Коко Шанель говорила: «Ничего не старит женщину так, как её попытки выглядеть моложе». Что бы вы ни делали и сколько бы у вас ни было денег, в 80 лет вы не будете выглядеть на 30. Зачем тратить столько сил и средств на эти манипуляции с внешностью? Было бы намного лучше, если бы женщины добавили себе ума в головы, а не ботокса на лицо».

На 90-м году жизни Айрис Апфель удостоилась профессорского звания, став приглашенным учителем Техасского университета. Этот пост она занимает и по сей день, имея дело с проектными работами студентов факультета дизайна, и вдохновляет их на модные подвиги.

Она до сих пор дает многочисленные интервью, преподаёт, устраивает показы вещей из своих коллекций, участвует в рекламных кампаниях, оформляет витрины и уже никогда не уйдет на пенсию.

ФОТО: Roger Davies, Rufen Afanador, madmuseum.org, instagram @iris.apfel