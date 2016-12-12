САМ СЕБЕ БОСС

Антон Беляев, фронтмен и основатель Therr Maitz – звезда, разгоревшаяся быстро. Путь от статуса интересного полуфиналиста шоу «Голос» до титула музыкального символа 2016-го и самого стильного мужчины России Антон прошел стремительно и уверенно. Какова она – быстрая, но заслуженная популярность? Об этом и многом другом наша беседа с Антоном.

— Было ли желание попробовать себя в качестве сольного артиста?

— Пока не было. У меня нет проблем с идентификацией. Я же не на треугольнике играю, поэтому мания величия меня не мучает. Мне кажется, я на своем месте, и группа, скорее всего, помогает мне, чем мешает, поэтому конфликтов с собой у меня нет.

— Каково в России сейчас инди-группам?

— Дело не в «прописке». Инди-группа может жить и творить в любом месте, это ее суть. Это же группа, не подписанная на лейблы. А привязка к лейблам накладывает некоторые ограничения и не может дать опции свободного плавания. Да, в нашем формате ты не можешь попасть в один день на все полки (хотя если очень стараться, даже это может произойти в качестве исключения). Зато инди-формат освобождает от творческих решений, которые обусловлены коммерческими резонами. Нет никакого Карабаса-Барабаса, который скажет: «Что-то, ребята, вы стали играть слишком заумную, не востребованную музыку. Давайте-ка быстренько запишем какой-нибудь пластиковый хит и поставим на «Европу Плюс». Такого персонажа над нами нет. То есть мы от этого свободны, и все инди-группы от этого свободны. Это мешает коммерческой реализации, но если думать о ней спокойно и пытаться создать что-то в рамках своего представления о музыке — то можно победить.

— «Центровая» Россия и Россия Зауральская (точнее сказать, от Урала до Магадана) – насколько они различны по специфике зрителей? Где комфортнее выступать и творить?

— Для меня различия нет, честно говоря. Есть деление не линией Урала, а по принципу «Москва – не Москва». Москва – это мир пресыщенных зрителей. С ними сложно, они слишком много видели уже, и нам приходится из кожи вон лезть. Потому что на той же площадке до нас выступал Лени Кравец, и мы должны поработать так, чтобы люди не сказали: «Ну, это было скучно». Мы строим бешеные декорации, везем оркестры из Лондона, что-то постоянно придумываем. Потому что Москву надо удивлять. В регионах такие ходы невозможны в силу бюджета, потому что мы здесь всегда на грани. Особенно в нынешней ситуации. Мы ведь понимаем, что каждая крутая шоу-задумка повышает стоимость билета. Даже если чуть-чуть повышает – это уже риск. Ведь люди вне Москвы ограничены в средствах. С другой стороны, здесь эмоционально приятно работается. Ты просто открыт, делаешь то, что умеешь и любишь. И у тебя за спиной не щелкает какой-то безумный счетчик, как в Москве. А там ты все время думаешь о том, что тебя анализируют и с кем-то сравнивают. Конечно, не стоит считать нестоличную публику «наивной простушкой». Тут просто меньше снобизма.

— Как ты вообще воспринимаешь свою популярность – как приключение, трудную работу особого рода или как приятный бонус?

— Это часть профессии и просто средство доносить то, что мы делаем. В этом нет ничего неприятного. Мне кажется, артисты врут, когда жалуются на бремя славы. Мол, я устал фотографироваться с людьми, я не могу сходить за хлебом в магазин, бедненький я. Это лукавство. Потому что на самом деле внимание приятно всем. Да, иногда хочется почувствовать себя совершенно одиноким. Но, во-первых, невозможность «одиночества по желанию» – это часть работы. А во-вторых, она все-таки не приносит негативных эмоций, наоборот, в основном воодушевляет. То есть это приятная часть работы, совсем не бремя.

— Я заметила, ты свою деятельность сейчас называешь больше работой, нежели творчеством…

— Я никогда это не называл творчеством, мне вообще это слово не нравится. Я всегда относился к своей деятельности как к работе. Это часть моей жизни, я не могу этого не делать. Я должен оправдывать ожидания людей, которые меня слушают – да, это работа. И мне она нравится.

— Как артистическая карьера влияет на семейную жизнь? Что подо что надо подстраивать?

— Не знаю до сих пор. У меня нет с этим сложностей. Мне помогает участие жены в бизнесе. Когда твоя вторая половина – управляющий деньгами и решениями, это многие аспекты облегчает. Конечно, когда половина у тебя ворует – это плохо. А жена у меня не ворует – я это знаю точно. Потому-что проверяю и пытаю ее каждую пятницу (смеется). Взаимное доверие – вот что важно в целом для всего механизма. Мы все друзья, а с женой еще и больше, чем друзья. И получается такой настоящий кулак. Мини-сообщество. Оно не разваливается, если что-то не получилось, не сработалось. Все эти частности уходят на задний план. Да, это немного усложняет личную жизнь. В том смысле, что ее значительно меньше. Например, вечером, когда нужно бы сериальчик посмотреть, мы проводим совещание. Совещание, которое, возможно, затянется до шести утра. Какое тут личное время… Но плюсов намного больше.

— Как ты относишься к перспективе стать рекламным лицом какого-нибудь бренда? Это прикольно или обременительно?

— Да я уже сейчас лицо: Range Rover, S7, Sony в этом году. Эти бренды выбраны не случайно, мы внимательно относимся к решению сотрудничать с той или иной компанией, и перечисленные — именно те, к которым мы испытываем уважение. Если ты присутствуешь в этом бизнесе, то через какое-то время бренды «приходят» к тебе и говорят: «Давайте, давайте, давайте». Такое происходит каждую неделю, и бренды в этом потоке разные. Например, я прежде даже и не знал, что такое количество китайских смартфонов хочет зайти на российский рынок. Рассматривая рекламные предложения, я стараюсь выбирать то, что у меня самого вызывает доверие, и то, что не будет портить отношение ко мне. Иногда случаются очень заманчивые предложения от не самых красивых брендов, которые никто не любит. Они-то как раз самые «красивые» суммы и предлагают. Но тут нужно решать, что тебе самому важнее: либо в твоем Инстаграме будут новые зубные щетки каждый день, либо ты будешь делать за какое-то ощутимое количество денег один пост в полгода, но при этом тебе ни за что не будет стыдно.

— Ты стал лицом S7. А как ты проводишь время в пути? Есть ли определенные требования к тому, чем ты занят на борту?

— Сейчас это та самая часть – когда я говорю, что мне очень нравится летать S7 (смеется). Что там все «офигительно», мне всегда предоставляют бизнес-класс, со мной всегда здороваются на борту, я амбассадор. Но в данном случае мне не приходится это выдумывать, мне действительно очень нравится S7, c ними приятно летать и сотрудничать. Еще у меня есть соратники – Равшана Куркова, Софико Шеварднадзе и Мигель из «Танцев».

— Когда ты летишь в самолете, чем ты обычно занят?

— Во-первых, я делаю в самолете то, что там, вообще-то, делать нельзя – я снимаю его взлет. Потому что очень красиво. И выкладываю видео по прилету. Люблю этот жанр. Желательно, чтобы облака не подводили и были кучные такие. Во-вторых, аудиокниги – я очень редко слушаю музыку, больше по делу. Аудиокниги позволяют и глазам отдыхать, и отвлекают мозг. Аудиокниги в моей жизни появились не потому, что мне лень было читать, а потому что я пытался изгнать этот бесконечный «мозговой шум» – дудки, скрипки, барабашки – все это я слышу, когда ложусь спать или просто отдыхаю. И книги меня очень хорошо отвлекают. И в перелете в том числе. Начинаю слушать — и все, я потерялся.

— Есть ли зависимость от соцсетей?

— Есть, конечно, как у всех. И есть еще время релизов. Такие дни – они как безумие. Ты вообще не можешь отключиться. Ты выложил фотографию, и на тебя сто или тысяча пользователей среагировала – это цепляет. А когда реагирует весь Интернет, точнее весь Рунет – вообще особое ощущение.

— Есть ли у Антона Беляева такое понятие, как «отпуск»?

— Ну да, конечно. Просто плохо, когда ты сам себе начальник. Я себя в отпуск не могу отпустить. Я был в прошлом августе последний раз, и уже пора. После Нового года, надеюсь… Если начальство не запретит.

— Какой отдых тебе милее – дома, в кругу семьи или в путешествиях?

— Я путешествую с семьей. Она у меня пока маленькая – жена и я. И я никогда не путешествую с друзьями, с большими компаниями, потому что это табор, сумбур, чьи-то запои. Ненавижу, когда в отпуске люди начинают «квасить». Меня просто это раздражает. Я еду отдыхать, восстанавливать организм и успокаивать мозг, а не «отрываться». И когда я попадаю в какую-то случайно-условную компанию соотечественников, я начинаю шифроваться от них. Я не сноб, просто не хочу «трэша и угара». Больше всего я люблю море и какие-нибудь острова подальше. Очень люблю бывать в новых местах, посещать мегаполисы. Недавно мы были в Токио. Все это очень интересно. Но это был не совсем отдых. А когда я еду целенаправленно отдыхать – я овощ. Лежу на пляже, заползаю в водичку, выползаю из водички, катаюсь на водном мотоцикле, и мне не нужно ничего вокруг – я могу с рыбами побыть, например.

— Каково твое представление о счастье?

— Я не очень представляю, как правильно отвечать, помню, что я достаточно давно себя почувствовал счастливым. Я карьерист, и мне интересно то, что я делаю. Вокруг меня была группа друзей, и я понял, что я единственный среди них в своем возрасте делаю то, что я хочу. Один рассказывал, что он продает какую-то плитку, но при этом закончил очень серьезный вуз. У этих людей все нормально. Но я просто запомнил эти беседы – их послевкусие, ощущение того, что многие люди как бы не на своем месте. А я – на своем. В тот момент я это четко осознал. Хотя именно тогда у меня еще ничего не сложилось. Но я уже знал, что делаю в своей нише то, что люблю. И пусть даже мне это не приносит каких-то волшебных дивидендов, но у меня есть четкое понимание, что мне нужно делать, и мне от этого хорошо. Это было где-то в 23-24 года. То есть уже больше десяти лет назад. И я живу в этом состоянии, и что все это значит — не очень понимаю.

— А в чем «самый сок» жизни?..

— Я не знаю. Никто не знает. У каждого своя шкала ценностей. Это жанровый уровень, «Библия». Пожалуй, мы с вами вообще не вправе об этом говорить…

Фотографии предоставлены пресс-службой артиста