Стал известен список номинантов на премию «Оскар»

«Ла-Ла Ленд» — нашумевшая комедия от Дэмиена Шазелла, получила наибольшее количество номинаций и стала третьим фильмом за всю историю «Оскара», получившая сразу 14 номинаций! Столько же номинаций получали только фильмы «Титаник» и «Всё о Еве». Остальные номинанты таковы:
«Лучший фильм»
• «Прибытие»
• «По соображениям совести»
• «Скрытые фигуры»
• «Лев»
• «Лунный свет»
• «Ограды»
• «Ла Ла Ленд»
• «Манчестер у моря»
• «Любой ценой»
Лучший актер:
• Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)
• Дензел Вашингтон («Ограды»)
• Райан Гослинг («Ла Ла Ленд»)
• Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»)
• Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)
Лучшая актриса:
• Рут Негга («Лавинг»)
• Натали Портман («Джеки»)
• Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»)
• Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)
• Изабель Юппер («Она»)
Лучший актер второго плана:
• Махершала Али («Лунный свет»)
• Джефф Бриджес («Любой ценой»)
• Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)
• Дев Патель («Лев»)
• Майкл Шеннон («Под покровом ночи»)
Лучшая актриса второго плана:
• Виола Дэвис («Ограды»)
• Наоми Харрис («Лунный свет»)
• Николь Кидман («Лев»)
• Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»)
• Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)
Лучший режиссер:
• Дэмиэн Шазелл («Ла Ла Лэнд»)
• Дени Вильнёв («Прибытие»)
• Мэл Гибсон («По соображениям совести»)
• Барри Дженкинс («Лунный свет»)
• Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)
Лучший анимационный фильм:
• «Жизнь кабачка»
• «Зверополис»
• «Красная черепаха»
• «Кубо. Легенда о самурае»
• «Моана»
Лучший фильм на иностранном языке:
• Австралия — «Танна», режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин
• Германия — «Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде
• Дания — «Моя земля», режиссер Мартин Зандвлиет
• Иран — «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади
• Швеция — «Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм
Претенденты на самую престижную кинопремию были объявлены сегодня, 24 января 2017. Ознакомиться с полным списком претендентов можно
Лидеры по количеству номинаций:
14 — «Ла Ла Лэнд»
8 — «Лунный свет»
8 — «Прибытие»
6 — «Манчестер у моря»
6 — «Лев»
6 — «По соображениям совести»
4 — «Любой ценой»
4 — «Ограды»
3 — «Скрытые фигуры»
3 — «Джеки»
2 — «Флоренс Фостер Дженкинс»
2 — «Кубо. Легенда о самурае»
2 — «Моана»
2 — «Фантастические твари и где они обитают»
2 — «Изгой-один: Звездные войны. Истории»
2 — «Вторая жизнь Уве»
2 — «Пассажиры»
2 — «Глубоководный горизонт»
89-ая церемония премии «Оскар» будет проведена с воскресения на понедельник, 26 февраля 2017 года в театре Долби (Лос-Анджелес, США), ведущим в этом году назначен Jimmy Kimmel. Традиционно, на красной ковровой дорожке соберутся все звезды кино, а мы вас порадуем отчётом с самыми красивыми нарядами!
По данным oscars2017.ru
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