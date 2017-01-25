Стал известен список номинантов на премию «Оскар»

«Ла-Ла Ленд» — нашумевшая комедия от Дэмиена Шазелла, получила наибольшее количество номинаций и стала третьим фильмом за всю историю «Оскара», получившая сразу 14 номинаций! Столько же номинаций получали только фильмы «Титаник» и «Всё о Еве». Остальные номинанты таковы:

«Лучший фильм»

• «Прибытие»

• «По соображениям совести»

• «Скрытые фигуры»

• «Лев»

• «Лунный свет»

• «Ограды»

• «Ла Ла Ленд»

• «Манчестер у моря»

• «Любой ценой»

Лучший актер:

• Кейси Аффлек («Манчестер у моря»)

• Дензел Вашингтон («Ограды»)

• Райан Гослинг («Ла Ла Ленд»)

• Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»)

• Вигго Мортенсен («Капитан Фантастик»)

Лучшая актриса:

• Рут Негга («Лавинг»)

• Натали Портман («Джеки»)

• Эмма Стоун («Ла Ла Лэнд»)

• Мерил Стрип («Флоренс Фостер Дженкинс»)

• Изабель Юппер («Она»)

Лучший актер второго плана:

• Махершала Али («Лунный свет»)

• Джефф Бриджес («Любой ценой»)

• Лукас Хеджес («Манчестер у моря»)

• Дев Патель («Лев»)

• Майкл Шеннон («Под покровом ночи»)

Лучшая актриса второго плана:

• Виола Дэвис («Ограды»)

• Наоми Харрис («Лунный свет»)

• Николь Кидман («Лев»)

• Октавия Спенсер («Скрытые фигуры»)

• Мишель Уильямс («Манчестер у моря»)

Лучший режиссер:

• Дэмиэн Шазелл («Ла Ла Лэнд»)

• Дени Вильнёв («Прибытие»)

• Мэл Гибсон («По соображениям совести»)

• Барри Дженкинс («Лунный свет»)

• Кеннет Лонерган («Манчестер у моря»)

Лучший анимационный фильм:

• «Жизнь кабачка»

• «Зверополис»

• «Красная черепаха»

• «Кубо. Легенда о самурае»

• «Моана»

Лучший фильм на иностранном языке:

• Австралия — «Танна», режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин

• Германия — «Тони Эрдманн», режиссер Марен Аде

• Дания — «Моя земля», режиссер Мартин Зандвлиет

• Иран — «Коммивояжер», режиссер Асгар Фархади

• Швеция — «Вторая жизнь Уве», режиссер Ханнес Холм

Претенденты на самую престижную кинопремию были объявлены сегодня, 24 января 2017. Ознакомиться с полным списком претендентов можно

Лидеры по количеству номинаций:

14 — «Ла Ла Лэнд»

8 — «Лунный свет»

8 — «Прибытие»

6 — «Манчестер у моря»

6 — «Лев»

6 — «По соображениям совести»

4 — «Любой ценой»

4 — «Ограды»

3 — «Скрытые фигуры»

3 — «Джеки»

2 — «Флоренс Фостер Дженкинс»

2 — «Кубо. Легенда о самурае»

2 — «Моана»

2 — «Фантастические твари и где они обитают»

2 — «Изгой-один: Звездные войны. Истории»

2 — «Вторая жизнь Уве»

2 — «Пассажиры»

2 — «Глубоководный горизонт»

89-ая церемония премии «Оскар» будет проведена с воскресения на понедельник, 26 февраля 2017 года в театре Долби (Лос-Анджелес, США), ведущим в этом году назначен Jimmy Kimmel. Традиционно, на красной ковровой дорожке соберутся все звезды кино, а мы вас порадуем отчётом с самыми красивыми нарядами!

По данным oscars2017.ru