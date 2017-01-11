Тёплые волны красоты

Появление процедуры термажа в клинике косметологии и пластической хирургии «Елена» стало настоящей сенсацией, и вот уже на протяжении 8 лет специалисты клиники несколько раз в неделю возвращают молодость своим пациентам, не прибегая при этом к помощи пластических хирургов. О процедуре, завоевавшей популярность у голливудских звёзд, таких, как Деми Мур, Опра Уинфри, Гвинет Пэлтроу, и получившей миллионы восторженных отзывов, расскажет признанный эксперт в мире красоты, главный врач и владелица клиники «Елена» Рожкова Елена.

Основная причина опущения мягких тканей, когда черты теряют свои привычные четкие контуры – разрушение волокон коллагена. Они образуют каркас нашей кожи: множество трехмерных спиралей, «заплетенных» в прочные тугие «косички». С возрастом способность кожи к выработке нового коллагена снижается, спиральки становятся хрупкими, а гравитация приводит к их растяжению. Кожа теряет эластичность и провисает. Косметические процедуры, включая и инъекционные, становятся неэффективны, они лишь латают бреши в образовавшихся пустотах. А значит, провисшая под силой гравитации, кожа так и останется растянутой. Пластическая операция, напротив, убирает излишки кожи, не меняя ее качество. В результате мы получаем натянутую тонкую и атоничную кожу, которая выглядит не совсем естественно. Тут-то на помощь и приходит термаж.

Основанный на работе радиоволн, он в состоянии как подтянуть кожу, так и улучшить ее качество. Эта процедура заняла пустующую нишу между косметологией и пластической хирургией, став настоящей революцией в омоложении кожи. Процедура термажа проводится исключительно на аппарате ThermaCool. Специальная насадка создает электрическое поле в глубоких слоях кожи. Заряженные частицы в электрическом поле меняют направление движения 6 млн раз в секунду, что приводит к повышению температуры глубоких слоев кожи, в результате коллагеновые волокна уплотняются, а расплетенные косички вновь скручиваются, становятся более плотными и короткими. Кроме того, существует еще вторичный эффект омоложения, процедура запускает синтез нового коллагена за счет стимуляции фибропластов. Благодаря этому, в течение полугода эффект лифтинга только нарастает, кожа становится плотнее, пустоты в тканях кожи исчезают. Для омоложения достаточно одной процедуры, а результат сохраняется на несколько лет. Существует миф о том, что после термажа нельзя делать пластическую операцию, это неверная информация. Воздействие процедуры термажа ограничивается собственным слоем кожи, при проведении же пластической операции хирург работает с нижележащими структурами, такими, как мышечный апоневроз. Поэтому проведение процедуры термажа никак не влияет на последующую пластическую операцию. Напротив, уплотнение подкожного каркаса из собственных волокон коллагена дает более выраженный эстетический эффект после операции.

Хотелось бы еще обратить внимание на то, что процедура термажа прошла все испытания и получила разрешение на применение от Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств США (US FDA), которое не только подтверждает заявленные разработчиком результаты от процедуры, но и гарантирует, что технология совершенно безопасна для здоровья человека. Это является абсолютной гарантией для тех, кто хочет пройти процедуру.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Убедитесь, что процедуру термажа Вам проводят на аппарате ThermaCool и врач сертифицирован производителем оборудования.

Рекомендуемый возраст для прохождения процедуры – 40-55 лет. Не стоит откладывать процедуру на более поздний срок. В данном промежутке она будет иметь наилучший результат.

В клинике представлен усовершенствованный аппарат ThermaCool, который, в отличие от предыдущей версии аппарата, сделал процедуру термажа безболезненной. Также хочется отметить великолепные результаты сокращения лишней кожи на теле: областях внутренней поверхности рук и бёдер, живота, коленей, ягодиц.

Лицензия №ЛО-54-01-001184 от 05.05.2011 года выдана Министерством здравоохранения Новосибирской области